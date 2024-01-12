Тимошенко: парламенту вдалось відстояли принципи справедливої мобілізації

Законопроект про мобілізацію знятий з розгляду Верховної ради. Більше українцям можна не боятися репресивних та антиконституційних норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Скандальний законопроект про мобілізацію, який збурив суспільство, як я вам і обіцяла, раз і назавжди знятий з розгляду Верховної ради. Це репресивний законодавчий акт проти власного народу, який міг би остаточно вбити довіру громадян до влади і до власної держави", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що нардепам разом із урядом та військовим керівництвом вдалося знайти рішення, які дозволять у справедливий спосіб розвʼязати питання мобілізації.

Таким чином, додає Тимошенко, вдалося уникнути репресивних норм, зокрема: кримінальної відповідальності за неявку в військкомат, невідкриття електронного кабінету чи невчасного проходження ВЛК.

"Не забиратимуть на фронт людей із третьою групою інвалідності, багатодітних батьків і чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або батьками. Залишиться відстрочка для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів, студентів та аспірантів, які послідовно здобувають освіту. І якщо ми й далі не будемо робити трагічних помилок, таких, як цей закон, - все буде Україна", - резюмувала Тимошенко.

Розгляд законопроекту про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.