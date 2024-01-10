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Рада завтра розгляне у першому читанні законопроект про мобілізацію

Київ, Середа 10 січня 2024 12:40
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Рада завтра розгляне у першому читанні законопроект про мобілізацію Фото: Рада 11 січня розгляне у першому читанні законопроект про мобілізацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Законопроект про мобілізацію Верховна рада України розгляне у першому читанні завтра, 11 січня. Документ розглянуть з пропозиціями Комітету з нацбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка у Telegram та нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Обидва парламентарії зазначають, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про початок розгляну законопроекту про мобілізацію у сесійній залі. Рада почне розгляд документа у першому читанні 11 січня.

Народні депутати будуть розглядати законопроект з пропозиціями Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардепи наголошують, що це не означає, що законопроект ухвалять у тому вигляді, яким він надійшов до Ради. Законопроєкт відправлять на доопрацювання до другого читання.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроект останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів.

Чернєв також повідомив, що у Раді пропонують змінити норми про розсилання повісток через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.

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