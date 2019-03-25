Тимошенко: свежие рейтинги на выборах президента Украины 2019

Дата рождения: 27 ноября 1960 года (58 лет)

Партия: ВО "Батькивщина"

Должность: лидер ВО "Батькивщина"

Образование: Днепропетровский государственный университет

Семья: замужем, есть дочь

Тимошенко на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Тимошенко на выборах 2019. Новости

По данным опроса группы "Рейтинг" за 5-14 марта, лидер "Батькивщины" занимает второе место в рейтинге кандидатов. За нее готовы проголосовать 16,6% респондентов. На первом месте остается Владимир Зеленский (27,7%), на третьем - Петр Порошенко (16,4%).

Опрос КМИС, проведенный 14-22 марта, свидетельствует о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко занимает третье место в рейтинге кандидатов в президенты Украины. За нее готовы проголосовать 12,5% респондентов. На первом месте в рейтинге шоумен Владимир Зеленский (32,1%), на втором - Петр Порошенко (17,1%).

По данным опроса КМИС, который был проведен 8-20 февраля 2019 года, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко входит в тройку лидеров рейтинга кандидатов в президенты . Тимошенко занимает третье место, на данный момент ее готовы поддержать 13,8% респондентов. Опережают Тимошенко шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

. Тимошенко занимает третье место, на данный момент ее готовы поддержать 13,8% респондентов. Опережают Тимошенко шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно результатам социологического исследования, проведенного 19-30 января 2019 центром "Социальный мониторинг", "Украинским институтом социальных исследований им. Яременко", компанией "Инфо Сапиенс" и Социологической группой "Рейтинг", Юлия Тимошенко на втором месте - ее готовы поддержать 19,2% респондентов. Несмотря на вторую позицию в президентском рейтинге , 22,1% опрошенных верят в ее победу, тогда как в победу Петра Порошенко верят 16,6%, а в победу Владимира Зеленского - 11,1%, в победу остальных кандидатов верят менее 10% опрошенных.

, 22,1% опрошенных верят в ее победу, тогда как в победу Петра Порошенко верят 16,6%, а в победу Владимира Зеленского - 11,1%, в победу остальных кандидатов верят менее 10% опрошенных. Согласно результатам исследования, проведенного 16-29 января 2019 года тремя социологическими компаниями (КМИС, Socis, Центр Разумкова), за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15,7% опрошенных. На первом месте в рейтинге шоумен Владимир Зеленский (23%), на втором - действующий президент Петр Порошенко (16,4%).

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-24 января 2019, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,2% респондентов. Согласно исследованию, Тимошенко уступает первое место шоумену Владимиру Зеленскому, которого поддерживают 19% опрошенных.

25 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко кандидатом в президенты на очередных выборах, назначенных на 31 марта 2019 года.

Центризбирком зарегистрировал лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко на очередных выборах, назначенных на 31 марта 2019 года. 23 января 2019 года лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента.

лидер "Батькивщины" Юлия в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на пост президента. 22 января 2019 года партия "Батькивщина" на съезде выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины на выборах.

партия "Батькивщина" на съезде в президенты Украины на выборах. На 22 января 2019 года запланирован съезд "Батькивщины", на котором партия выдвинет своего кандидата в президенты.

запланирован съезд "Батькивщины", на котором партия выдвинет своего кандидата в президенты. 11 декабря 2018 года . Большинство опрошенных готовы отдать свои голоса на выборых президента за Юлию Тимошенко. Из 2000 респондентов ее кандидатуру поддержали 11,9%.

. Большинство опрошенных готовы отдать свои голоса на выборых президента за Юлию Тимошенко. Из 2000 респондентов ее кандидатуру поддержали 11,9%. 13 ноября 2018 года. Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то 12,7% украинцев отдали свои голоса за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (7,6%), действующий президент Петр Порошенко (6,3%) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,2%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". Кроме того, Тимошенко побеждает во всех электоральных парах при выходе во второй тур.

Если бы выборы президента Украины проводились в ноябре, то 12,7% украинцев отдали свои голоса за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (7,6%), действующий президент Петр Порошенко (6,3%) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,2%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг". Кроме того, Тимошенко побеждает во всех электоральных парах при выходе во второй тур. 1 ноября 2018 года . За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 13,4% украинцев. На втором месте – шоумен Владимир Зеленский (7,6%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". Во втором туре выборов Тимошенко побеждает всех возможных соперников, кроме Анталия Гриценко.

. За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 13,4% украинцев. На втором месте – шоумен Владимир Зеленский (7,6%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (7%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социсследований, Киевского международного института социологии и группы "Рейтинг". Во втором туре выборов Тимошенко побеждает всех возможных соперников, кроме Анталия Гриценко. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко о своих президентских амбициях официально объявила еще 20 июня 2018 года во время видеоконференции в Facebook. Первым шагом в качестве президента Тимошенко планирует провести всеукраинский референдум и принять новую Конституцию.

Биография

Юлия Владимировна Тимошенко родилась 29 ноября 1960 года в городе Днепр. Воспитывалась мамой, Людмилой Николаевной, которая работала диспетчером в таксопарке. Отец, Владимир Абрамович, ушел из семьи, когда Юле было 3 года.

При рождении Юлия Владимировна носила фамилию Григян, но в старших классах взяла девичью фамилию матери Телегина.

Фото: Юлия Тимошенко в юности (УНИАН)

После школы пошла учиться в Днепропетровский горный институт, но была отчислена за неупеваемость по высшей математике. Еще через год поступила в Днепропетровский госуниверситет на экономический факультет, который закончила с отличием.

В 1999 году Тимошенко защитила кандидатскую диссертацию на тему "Государственное регулирование налоговой системы".

Бизнес

На заре своей трудовой деятельности начинает интересоваться бизнесом. Уже будучи замужем за Александром Тимошенко, в 1988 году Юлия Владимировна открывает салон видеопроката. Через год супруги создают молодежный центр "Терминал", в котором Тимошенко работала коммерческим директором.

В 1991-м совместно с мужем учредила корпорацию "Украинский Бензин". С 1991 года - коммерческий, затем гендиректор "Корпорации Украинский бензин" (КУБ), которое занималось реализацией горюче-смазочных материалов.

Заручившись поддержкой тогдашнего губернатора Днепропетровской области Павла Лазаренко, в 1995-1996-м Тимошенко возглавляет созданную на базе КУБ корпорацию "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Основным видом деятельности ЕЭСУ становится экспорт продукции украинских компаний (главным образом на российский рынок) в обмен на энергоресурсы.

Политическая деятельность

В 1997 году Тимошенко впервые становится народным депутатом партии "Громада" Павла Лазаренко, а уже в 1999-м создает всеукраинское объединение "Батькивщина", во главе которого впервые попадает в правительство. Тогда ее назначают вице-премьером по вопросам ТЭК в правительстве Виктора Ющенко.

Фото: лидер партии "Громада" Павел Лазаренко и председатель теневого кабинета партии Юлия Тимошенко во время съезда партии в Киеве, 1997 год (УНИАН)

Фото: вице-премьер Тимошенко вместе с губернатором Луганской обл. Ефремовым делает на вертолете облет шламонакопителей обогатительных фабрик Луганской обл., 29 июля 2000 (УНИАН)

В феврале 2001-го была впервые арестована по подозрению в неуплате налогов и контрабанде российского газа. Спустя 42 суток ее освободили, так как суд признал все обвинения необоснованными.

После выхода на свободу Тимошенко идет в оппозицию и активно выступает против президента Леонида Кучмы, основав Форум народного спасения (ФНС). Позже на базе Форума был создан "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ), который впервые прошел в парламент на выборах 2002.

С началом протестов на Майдане в 2005 году Тимошенко активно поддерживает кандидата в президенты Виктора Ющенко и становится лидером "Оранжевой революции". После победы Ющенко на президентских выборах для Юлии Владимировны наступают золотые времена. Она становится первой женщиной-премьером за всю историю независимости страны. Растет ее популярность и за рубежом: американский журнал Forbes называет Тимошенко третьей самой влиятельной женщиной планеты.

Фото: Тимошенко, Ющенко и Порошенко во время Оранжевой революции, 2004 год (УНИАН)

Однако политический взлет Тимошенко продлился недолго: уже в сентябре 2005-го из-за внутреннего конфликта между ветвями власти Ющенко отправляет правительство Тимошенко в отставку.

На выборах в Верховную раду 2006 БЮТ обгоняет "Партию регионов", набрав более 22% голосов. "Оранжевая коалиция" вновь занимает в парламенте большинство, а Тимошенко становится главным оппозиционером страны.

После досрочных выборов в Раду в 2007 году, Тимошенко вновь возглавляет Кабинет министров, подписав, среди прочего, скандальное газовое соглашение с "Газпромом".

Фото: премьер-министр Юлия Тимошенко и первый вице-премьер Александр Турчинов во время встречи с семьями погибших в результате аварии на шахте им. Засядько в Донецке, 23 декабря 2007 года (УНИАН)

В начале 2010-го Юлия Владимировна проигрывает президентские выборы Януковичу, после чего ВР отправляет ее правительство в отставку, а против нее самой возбуждают ряд уголовных дел.

В феврале 2014-го после свержения Виктора Януковича Тимошенко возвращается в большую политику.

Скандалы

Пожалуй, одним из самых громким для Тимошенко стал "газовый скандал", за который экс-премьер поплатилась тюремным заключением.

Долгие годы Киев и Москва пытались прийти к согласию по поводу цены на газ, но все попытки оказались малоуспешными. Желание России повысить цену до 418 долларов за 1 тыс. кубометров сталкивалось с нежеланием Украины платить более 210 долларов. В результате новый 2009 год начался для Украины с двухнедельной газовой войны с РФ, которая поставила под угрозу поставки голубого топлива в страну.

Фото: Юлия Тимошенко и Владимир Путин (premier.gov.ru)

В январе 2009 года без согласования с Кабинетом министров Тимошенко проводит переговоры с премьером Владимиром Путиным, в результате которых подписывает контракты о новой цене на газ. Стороны договорились перейти к прямым контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом" (без посредника "РосУкрЭнерго"), а также к формульному принципу формирования цены на газ, характерному для европейских стран. В итоге – новая базовая цена на российский газ для Украины составила 450 долларов за 1 тыс. кубометров (средняя цена в 2009 году - 232 доллара).

Эти соглашения внутри страны подверглись жесткой критике из-за высокой цены. Оппоненты премьера называли контракты "кабальными" для страны. Украинские власти сочли, что премьер превысила свои служебные полномочия и нарушила закон. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет тюремного заключения. Обвинение утверждало, что условия подписанных документов привели к убыткам государства на 189,5 миллиона долларов.

Лишь после Революции достоинства и отстранения от власти Януковича Тимошенко освободили, а Верховный суд закрыл "газовое дело" из-за отсутствия состава преступления.

В 2009 году Тимошенко попала в комичную ситуацию во время записи обращения к украинцам после провала в создании коалиции между БЮТ и "Партией регионов". На видео политик нервно жалуется на пропажу текста с суфлера.

После появления видео в интернете шеф-редактор программы "Репортер" Нового канала Владимир Павлюк был уволен с должности.

Семья

Еще в студенчестве Юлия Владимировна вышла замуж за предпринимателя Александра Тимошенко. 20 февраля 1980 года у них родилась дочь Евгения.

Фото: Тимошенко с семьей (ba.org.ua, УНИАН)

27 июня 2016 года Юлия Тимошенко стала бабушкой, у нее родилась внучка Ева.