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Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:58
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Тимошенко заявила, что если выиграет, сразу проведет референдум по вопросу принятия новой Конституции

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты в 2019 году. Об этом она заявила во время видеоконференции на Facebook.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины. Для меня президентский пост - это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна", - заявила она.

 

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Опубликовано Юлией Тимошенко 20 июня 2018 г.

По словам Тимошенко, если она выиграет на президентских выборах, то сразу проведет референдум по вопросу принятия новой Конституции Украины.

Кроме того, Тимошенко заявила о важности проведения референдумов по народной инициативе, которые смогут досрочно снимать действующую власть с должностей.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украина Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.

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Теги публикации: Тимошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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