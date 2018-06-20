Тимошенко заявила, что если выиграет, сразу проведет референдум по вопросу принятия новой Конституции

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться в президенты в 2019 году. Об этом она заявила во время видеоконференции на Facebook.

"Я буду баллотироваться на должность президента Украины. Для меня президентский пост - это не Playstation, а реальные изменения, которых ждет страна", - заявила она.

Вживую. Ответы на 10 самых важных вопросов относительно "Нового курса" от пользователей Facebook Опубликовано Юлией Тимошенко 20 июня 2018 г.

По словам Тимошенко, если она выиграет на президентских выборах, то сразу проведет референдум по вопросу принятия новой Конституции Украины.

Кроме того, Тимошенко заявила о важности проведения референдумов по народной инициативе, которые смогут досрочно снимать действующую власть с должностей.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украина Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.