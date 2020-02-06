Тимошенко назвала рассмотрение поправок по рынку земли фейком

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Тимошенко убеждена, что законопроект о рынке земли предает интересы украинцев

Законопроект о рынке земли предает интересы и будущее украинцев, но общее сопротивление неравнодушных граждан поможет противостоять антинародному сценарию. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в парламенте, передает РБК-Украина.

"Я находилась в президиуме Верховной Рады от начала заседания до его завершения лишь с одной целью - показать всей стране, что события в парламенте - это не нормальный процесс, который ничего общего с парламентаризмом не имеет. Я стояла там для того, чтобы люди знали, что наша команда и страна против распродажи земли во время войны", - заявила Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко назвала рассмотрение поправок к закону фейком, потому что реального обсуждения в зале, по ее мнению, не было, а последний вариант закона "давно согласован с внешними заказчиками за пределами Украины".

"Когда мы в виде правок ставили на голосование вопрос о том, чтобы провести всеукраинский референдум, чтобы люди могли сказать, хотят ли они продавать землю, - каждый раз партия "Слуга народа" голосовала против. Они показывали, что плюют на народ. Власть не хочет всеукраинского референдума, потому что хорошо знает, что минимум 70% людей против распродажи сельскохозяйственной земли, особенно иностранным банкам и особенно во время войны", - заявила политик.

Тимошенко напомнила, что вынесеные на рассмотрение сессионного зала правки не прошли должного обсуждения на комитете, предложения аграриев были проигнорированы, а самих фермеров не пустили в зал.

"Это борьба каждого украинца против мафии, против внешнего управления, против колонизации Украины через распродажу сельскохозяйственной земли, и у каждого сегодня есть возможность защитить наше государство. Я прошу всех выйти, потому что другого шанса остановить этих "слуг" у нас просто не будет", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, 6 февраля во время выступления в Верховной раде Юлия Тимошенко призвала власть провести всеукраинский референдум по рынку земли, потому что только таким образом можно решить "судьбу украинской земли".

По состоянию на вечер, 6 февраля, Верховная рада рассмотрела менее 200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.