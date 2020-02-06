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Тимошенко назвала розгляд правок щодо ринку землі фейком

Новини » Політика     06.02.2020 - 21:41
Тимошенко назвала розгляд правок щодо ринку землі фейком
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Украина)

Тимошенко переконана, що законопроект про ринок землі зраджує інтереси українців

Законопроект про ринок землі зраджує інтереси та майбутнє українців, але спільний спротив небайдужих громадян допоможе протистояти антинародному сценарію. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу в парламенті, передає РБК-Україна.

"Я перебувала у президії Верховної Ради від початку засідання до його завершення лише з однією метою - показати всій країні, що події в парламенті - це не нормальний процес, який нічого спільного з парламентаризмом не має. Я стояла там для того, щоб люди знали, що наша команда і країна проти розпродажу землі під час війни", - заявила Тимошенко.

Окрім того, Тимошенко назвала розгляд правок до закону фейком, тому що реального обговорення в залі, на її думку, не було, а остаточній варіант закону "давно узгоджено із зовнішніми замовниками за межами України".

"Коли ми у вигляді правок ставили на голосування питання про те, щоб провести всеукраїнський референдум, аби люди могли сказати, чи хочуть продавати землю, – щоразу партія "Слуга народу" голосувала проти. Вони показували, що плюють на народ. Влада не хоче всеукраїнського референдуму, бо добре знає, що мінімум 70% людей проти розпродажу сільськогосподарської землі, особливо іноземним банкам і особливо під час війни", - заявила політик.

Тимошенко нагадала, що винесені на розгляд сесійної зали правки не пройшли належного обговорення на комітеті, пропозиції аграріїв були проігноровані, а самих фермерів не пустили до зали.

"Це боротьба кожного українця проти мафії, проти зовнішнього управління, проти колонізації України через розпродаж сільськогосподарської землі, і в кожного сьогодні є можливість захистити нашу державу. Я прошу всіх повстати, бо іншого шансу зупинити цих "слуг" у нас просто не буде", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, 6 лютого під час виступу у Верховній раді Юлія Тимошенко закликала владу провести всеукраїнський референдум по ринку землі, тому що тільки таким чином можна вирішити "долю української землі".

Станом на вечір, 6 лютого, Верховна рада розглянула менше 200 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

У фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

В аграрному комітеті прокоментували питання стратегічного запасу земель Тимошенко вимагає провести референдум щодо ринку землі
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