Тимошенко требует провести референдум по рынку земли

Фото: нардепы блокируют трибуну Верховной Рады (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что власть за спиной парламента давно решила, что будет с рынком земли

Только на всеукраинском референдуме можно решать судьбу украинской земли, а не пускать ее "с молотка", как это пытается сделать пропрезидентское монобольшинство, ускоряя голосование законопроекта о рынке земли в четверг, 6 февраля. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все остальное - профанация и обман Украины, поэтому прошу немедленно это прекратить", - сказала Тимошенко.

В тоже время, Тимошенко уверена, что власть пытается "продать украинские сельскохозяйственные угодья иностранным аферистам".

"То, что сейчас происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале - ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников "Слуг народа" и даже заблокировали вход в парламент людям, которые были депутатами Верховной Рады предыдущих созывов и которые хотели присутствовать на этом "шоу". Власть за спиной парламента давно решила, что земля будет продаваться, и будут владеть ею иностранные банки", - добавила Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины рассмотрела менее 20 правок законопроекта о рынке земли и пошла на перерыв до 16:00. В частности, в ходе утреннего пленарного заседания парламентарии рассмотрели всего 15 поправок из 4 тысяч.

В свою очередь, во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за законопроект во втором чтении за два дня.