Рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу Рады, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

На рассмотрение всех правок к законопроекту потребуется 8 тысяч минут

Рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.

"Если на каждую поправку по две минуты выделять, это будет 8 тысяч минут. Вот и считайте, сколько это времени. На два месяца работа Рады может быть заблокирована", - сказал Арахамия, добавив, что не все авторы поправок к земельному закону будут на них настаивать.

Поскольку место спикера занято, вести заседание будет первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Силой разблокировать президиум Рады депутаты от СН не собираются, подчеркнул Арахамия.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. При этом некоторые депутаты блокируют президиум Верховной рады.

Ранее РБК-Украина писало, что во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.