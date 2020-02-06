Рада прошла первую сотню правок к закону о рынке земли

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего к законопроекту подано 4018 поправок

Верховная рада Украины прошла первую сотню правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документе 4018 правок.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы продолжают блокирование президии ВР, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР в ходе утреннего заседания в четверг рассмотрела менее 20 правок к законопроекту о рынке земли.

Добавим также, во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. В частности, глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.

Отметим, во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

Кроме того, парламентарии продлили работу ВР в четверг до 19:30. За продление проголосовали 226 нардепов. Изначально предлагалось продлить заседание до 20:00.