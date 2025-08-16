Тимчасова пауза “Дії”: які сервіси не працюватимуть і коли

З 16 серпня о 20:00 до 18 серпня о 08:00 деякі послуги у застосунку та на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Як пояснили, що під час оновлення державних електронних реєстрів окремі сервіси застосунку та порталу призупиняють роботу, адже "Дія" не зберігає дані користувачів, а лише відображає інформацію з реєстрів.

Після завершення технічних робіт всі сервіси повернуть у роботу з підвищеною стабільністю та комфортом для користувачів.

Перелік послуг, які тимчасово не працюватимуть, доступний на порталі "Дія".

Користувачів закликають скористатися сервісами заздалегідь та стежити за оновленнями у соцмережах, де повідомлять про повне відновлення роботи.