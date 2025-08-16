ua en ru
Тимчасова пауза “Дії”: які сервіси не працюватимуть і коли

Субота 16 серпня 2025 13:24
UA EN RU
Тимчасова пауза “Дії”: які сервіси не працюватимуть і коли Фото: "Дія" тимчасово призупиняє частину послуг на вихідні через оновлення реєстрів (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

З 16 серпня о 20:00 до 18 серпня о 08:00 деякі послуги у застосунку та на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Як пояснили, що під час оновлення державних електронних реєстрів окремі сервіси застосунку та порталу призупиняють роботу, адже "Дія" не зберігає дані користувачів, а лише відображає інформацію з реєстрів.

Після завершення технічних робіт всі сервіси повернуть у роботу з підвищеною стабільністю та комфортом для користувачів.

Перелік послуг, які тимчасово не працюватимуть, доступний на порталі "Дія".

Користувачів закликають скористатися сервісами заздалегідь та стежити за оновленнями у соцмережах, де повідомлять про повне відновлення роботи.

Нагадаємо, ми писали, що у "Дії" з 16 серпня, по ранок 18 серпня не працюватиме послуга "єВідновлення" через технічні роботи.

Раніше у застосунку "Дія" з’явився універсальний фінансовий інструмент для отримання державних виплат - "Дія.Картка".

Завдяки сервісу громадяни зможуть отримувати соціальні виплати у банках-партнерах, що співпрацюють із платформою. Очікується, що поступово інструмент охопить більшість українців, які мають право на соцпідтримку.

Крім того, Мінцифри запустило бета-тест комплексної послуги "Базова соціальна допомога", яка має спростити процес оформлення державної підтримки для громадян.

