Тимчасова пауза “Дії”: які сервіси не працюватимуть і коли
З 16 серпня о 20:00 до 18 серпня о 08:00 деякі послуги у застосунку та на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Як пояснили, що під час оновлення державних електронних реєстрів окремі сервіси застосунку та порталу призупиняють роботу, адже "Дія" не зберігає дані користувачів, а лише відображає інформацію з реєстрів.
Після завершення технічних робіт всі сервіси повернуть у роботу з підвищеною стабільністю та комфортом для користувачів.
Перелік послуг, які тимчасово не працюватимуть, доступний на порталі "Дія".
Користувачів закликають скористатися сервісами заздалегідь та стежити за оновленнями у соцмережах, де повідомлять про повне відновлення роботи.
Нагадаємо, ми писали, що у "Дії" з 16 серпня, по ранок 18 серпня не працюватиме послуга "єВідновлення" через технічні роботи.
Раніше у застосунку "Дія" з’явився універсальний фінансовий інструмент для отримання державних виплат - "Дія.Картка".
Завдяки сервісу громадяни зможуть отримувати соціальні виплати у банках-партнерах, що співпрацюють із платформою. Очікується, що поступово інструмент охопить більшість українців, які мають право на соцпідтримку.
Крім того, Мінцифри запустило бета-тест комплексної послуги "Базова соціальна допомога", яка має спростити процес оформлення державної підтримки для громадян.