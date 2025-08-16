Временная пауза "Дії": какие сервисы не будут работать и когда
С 16 августа в 20:00 до 18 августа в 08:00 некоторые услуги в приложении и на портале "Дія" будут временно недоступны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как объяснили, что во время обновления государственных электронных реестров отдельные сервисы приложения и портала приостанавливают работу, ведь "Дія" не сохраняет данные пользователей, а лишь отображает информацию из реестров.
После завершения технических работ все сервисы вернут в работу с повышенной стабильностью и комфортом для пользователей.
Перечень услуг, которые временно не будут работать, доступен на портале "Дія".
Пользователей призывают воспользоваться сервисами заранее и следить за обновлениями в соцсетях, где сообщат о полном восстановлении работы.
Напомним, мы писали, что в "Дія" с 16 августа, по утро 18 августа не будет работать услуга "еВідновлення" из-за технических работ.
Ранее в приложении "Дія" появился универсальный финансовый инструмент для получения государственных выплат - "Дія.Картка".
Благодаря сервису граждане смогут получать социальные выплаты в банках-партнерах, сотрудничающих с платформой. Ожидается, что постепенно инструмент охватит большинство украинцев, имеющих право на соцподдержку.
Кроме того, Минцифры запустило бета-тест комплексной услуги "Базовая социальная помощь", которая должна упростить процесс оформления государственной поддержки для граждан.