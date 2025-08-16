Временная пауза "Дії": какие сервисы не будут работать и когда

С 16 августа в 20:00 до 18 августа в 08:00 некоторые услуги в приложении и на портале "Дія" будут временно недоступны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как объяснили, что во время обновления государственных электронных реестров отдельные сервисы приложения и портала приостанавливают работу, ведь "Дія" не сохраняет данные пользователей, а лишь отображает информацию из реестров.

После завершения технических работ все сервисы вернут в работу с повышенной стабильностью и комфортом для пользователей.

Перечень услуг, которые временно не будут работать, доступен на портале "Дія".

Пользователей призывают воспользоваться сервисами заранее и следить за обновлениями в соцсетях, где сообщат о полном восстановлении работы.