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Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность

Автор: Артур Родивилов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность. Сейчас она вместе с семьей находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По ее словам, она постоянно находится в сопровождении охраны.

"У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", - сообщила Тимановская, упомянув в этом отношении смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Легкоатлетка также заявила, что намерена поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру.

"Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа", - подчеркнула Тимановская.

Напомним, на пресс-конференции Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.

Тимановская прибыла в Варшаву самолетом в среду вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.

Отметим, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.

С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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