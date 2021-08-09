Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность. Сейчас она вместе с семьей находится в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
По ее словам, она постоянно находится в сопровождении охраны.
"У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", - сообщила Тимановская, упомянув в этом отношении смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.
Легкоатлетка также заявила, что намерена поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру.
"Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа", - подчеркнула Тимановская.
Напомним, на пресс-конференции Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.
Тимановская прибыла в Варшаву самолетом в среду вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.
Отметим, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.
С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.