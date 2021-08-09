Тімановська заявила про побоювання за свою безпеку

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська побоюється за свою безпеку. Зараз вона разом з родиною перебуває в Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
За її словами, вона постійно перебуває у супроводі охорони.
"У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю", - повідомила Тімановська, згадавши в цьому відношенні смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.
Легкоатлетка також заявила, що має намір підтримати своїх земляків, продовживши спортивну кар'єру.
"Я хочу продовжити брати участь у забігах, щоб підтримати журналістів, спортсменів, політв'язнів та інших представників білоруського народу", - підкреслила Тімановська.
Нагадаємо, на прес-конференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.
Тімановська прибула до Варшави літаком в середу ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тімановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.
Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.
З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.