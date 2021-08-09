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Тімановська заявила про побоювання за свою безпеку

Автор: Артур Родивилов

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська побоюється за свою безпеку. Зараз вона разом з родиною перебуває в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За її словами, вона постійно перебуває у супроводі охорони.

"У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю", - повідомила Тімановська, згадавши в цьому відношенні смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Легкоатлетка також заявила, що має намір підтримати своїх земляків, продовживши спортивну кар'єру.

"Я хочу продовжити брати участь у забігах, щоб підтримати журналістів, спортсменів, політв'язнів та інших представників білоруського народу", - підкреслила Тімановська.

Нагадаємо, на прес-конференції Тімановська назвала умову свого повернення до Білорусі.

Тімановська прибула до Варшави літаком в середу ввечері. Вона летіла з Токіо з пересадкою у Відні. Польща надала Тімановській гуманітарну візу, щоб вона могла втекти від білоруського режиму.

Зазначимо, чоловік Тімановської також втік з Білорусі після скандалу з дружиною в Токіо. Він в'їхав в Україну і отримав польську гуманітарну візу.

З чого почався скандал, детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

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