Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность. Сейчас она вместе с семьей находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

По ее словам, она постоянно находится в сопровождении охраны.

"У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", - сообщила Тимановская, упомянув в этом отношении смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Легкоатлетка также заявила, что намерена поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру.

"Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа", - подчеркнула Тимановская.