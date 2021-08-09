ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность

Новина українською →
Польша, Понедельник 09 августа 2021 03:56
Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Артур Родивилов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опасается за свою безопасность. Сейчас она вместе с семьей находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По ее словам, она постоянно находится в сопровождении охраны.

"У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу", - сообщила Тимановская, упомянув в этом отношении смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Легкоатлетка также заявила, что намерена поддержать своих соотечественников, продолжив спортивную карьеру.

"Я хочу продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа", - подчеркнула Тимановская.

Напомним, на пресс-конференции Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.

Тимановская прибыла в Варшаву самолетом в среду вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.

Отметим, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.

С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Олимпиада 2020
NEWS
В США не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
В США не исключают появления устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация