Тімановська заявила про побоювання за свою безпеку

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська побоюється за свою безпеку. Зараз вона разом з родиною перебуває в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

За її словами, вона постійно перебуває у супроводі охорони.

"У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю", - повідомила Тімановська, згадавши в цьому відношенні смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

Легкоатлетка також заявила, що має намір підтримати своїх земляків, продовживши спортивну кар'єру.

"Я хочу продовжити брати участь у забігах, щоб підтримати журналістів, спортсменів, політв'язнів та інших представників білоруського народу", - підкреслила Тімановська.