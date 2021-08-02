Тимановская вылетит из Токио в Варшаву прямым рейсом: названа дата

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая укрылась в посольстве Польши в Токио после отказа вернуться в Беларусь, вылетит в Варшаву прямым рейсом в среду, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

"Она полетит из Токио прямым рейсом в Варшаву 4 августа, через два дня", - сказал изданию глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

По его словам, спортсменка приняла предложение министерства иностранных дел Польши обратиться за международной помощью. "Мы в фонде помогли ей купить билет в Варшаву», - добавил Опейкин.

Источник агентства в фонде, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или лишенных свободы за свои политические взгляды, рассказал, что Тимановская планировала в понедельник попросить убежище в Германии или Австрии.