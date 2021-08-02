Тімановська вилетить з Токіо до Варшави прямим рейсом: названа дата

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська, яка сховалася в посольстві Польщі в Токіо після відмови повернутися в Білорусь, вилетить до Варшави прямим рейсом в середу, 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Вона полетить з Токіо прямим рейсом до Варшави 4 серпня, через два дні", - сказав виданню глава білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

За його словами, спортсменка прийняла пропозицію Міністерства закордонних справ Польщі звернутися за міжнародною допомогою. "Ми у фонді допомогли їй купити квиток до Варшави", - додав Опейкін.

Джерело агентства у фонді, який підтримує спортсменів, ув'язнених або позбавлених волі за свої політичні погляди, розповіло, що Тімановська планувала в понеділок попросити притулок в Німеччині або Австрії.