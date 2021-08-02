Тімановська вилетить з Токіо до Варшави прямим рейсом: названа дата

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська, яка сховалася в посольстві Польщі в Токіо після відмови повернутися в Білорусь, вилетить до Варшави прямим рейсом в середу, 4 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Вона полетить з Токіо прямим рейсом до Варшави 4 серпня, через два дні", - сказав виданню глава білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.
За його словами, спортсменка прийняла пропозицію Міністерства закордонних справ Польщі звернутися за міжнародною допомогою. "Ми у фонді допомогли їй купити квиток до Варшави", - додав Опейкін.
Джерело агентства у фонді, який підтримує спортсменів, ув'язнених або позбавлених волі за свої політичні погляди, розповіло, що Тімановська планувала в понеділок попросити притулок в Німеччині або Австрії.
Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.
Додамо, що чоловік спортсменки - 25-річний Зданевич - покинув Білорусь. Зараз він знаходиться в Києві і відчуває себе безпечно.