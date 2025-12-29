Не тільки Зеленський і Залужний: соціолог розповів, кому ще довіряють українці

"Я скажу так: Залужний, Зеленський і Буданов. Це три прізвища, які користуються найвищим рівнем довіри в українців. У кожного є своє сприйняття", - розповів Антипович.

Соціолог пояснив, чим саме приваблює суспільство кожен із них:

Кирило Буданов сприймається як певна "цікава загадка", але водночас - як ефективний силовик. Адже ГУР виконує дієві спецоперації.

сприймається як певна "цікава загадка", але водночас - як ефективний силовик. Адже ГУР виконує дієві спецоперації. Володимир Зеленський - чинний президент у країні, що воює. На думку Антиповича, він асоціюється з можливістю привести Україну до миру або щонайменше до угоди.

- чинний президент у країні, що воює. На думку Антиповича, він асоціюється з можливістю привести Україну до миру або щонайменше до угоди. Валерій Залужний у масовій свідомості постає як образ "батька нації" - людини, яка захистила Україну або ще може це зробити.

"Ось це трійка найпопулярніших політиків в нинішній час в Україні", - підсумував соціолог.