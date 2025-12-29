Не тільки Зеленський і Залужний: соціолог розповів, кому ще довіряють українці

Посол України у Великобританії Валерій Залужний та керівник ГУР МО Кирило Буданов нині мають найвищий рівень довіри українців і потенційно можуть скласти конкуренцію чинному главі держави Володимиру Зеленському у разі президентських виборів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
"Я скажу так: Залужний, Зеленський і Буданов. Це три прізвища, які користуються найвищим рівнем довіри в українців. У кожного є своє сприйняття", - розповів Антипович.
Соціолог пояснив, чим саме приваблює суспільство кожен із них:
"Ось це трійка найпопулярніших політиків в нинішній час в Україні", - підсумував соціолог.
Нагадаємо, в середині грудня Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, які свідчать, що рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського у грудні зріс до 61%, тоді як 32% респондентів заявили про недовіру.
Додамо, що в українському під час повномасштабної війни зберігається висока довіра до людей з сектору оборони. Вони продовжують посідати перші місця в рейтингу поряд з президентом.
Згідно з даними опитування Socis, найвищий рівень довіри до Залужного становить 75,7% з опитаних громадян. Майже не поступається йому голова Буданов, рівень довіри якому становить 71,5%.
Сам Залужний в коментарі РБК-Україна раніше заявляв, що поки триває війна, "нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори".