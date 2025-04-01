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Зеленський, Буданов, Залужний: кому найбільше довіряють українці

Україна, Вівторок 01 квітня 2025 13:43
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Зеленський, Буданов, Залужний: кому найбільше довіряють українці Фото: Залужний випереджає Зеленського в рейтингу (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В українському суспільстві під час війни зберігається висока довіра до людей з сектору оборони. У березні 2025 року вони посідають перші місці в рейтингу поряд з президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування центра Socis.

Колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а зараз послу в Лондоні Валерію Залужному довіряють 62% українців, не довіряють 29,7% опитаних.

Володимир Зеленський на другому місті - 50,5%. Не довіряють президенту 42,8% респондентів.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони на третьому місті. Йому довіряють 46,2% респондентів, не довіряють 38,8%.

Командиру 3-ї окремої штурмової бригади Андрію Білецькому довіряють 37,2%, не довірять - 39,6%.

Зеленський, Буданов, Залужний: кому найбільше довіряють українці

Опитування проведено центром Socis 14-23 березня 2025 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте інтерв'ю (face to face) Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) 2,6%.

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

За даними КМІС, у березні президенту довіряють 69% українців. Водночас у списку КМІС відсутній Залужний.

Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ вже понад рік вищий за рейтинг президента.

Сам Залужний в коментарі РБК-Україна заявив, що поки триває війна, "нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори".

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Володимир Зеленський Президент
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