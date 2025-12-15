Як українці ставляться до Зеленського: опитування КМІС

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського у грудні зріс до 61%, тоді як 32% респондентів заявили про недовіру.

Як повідомляє РБК-Україна , про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Найвищий рівень довіри було зафіксовано в період 8–13 грудня - 65% респондентів заявили, що довіряють главі держави. Це свідчить про помітне зростання підтримки президента наприкінці року.

Водночас соціологи фіксують позитивну динаміку протягом останніх тижнів. Так, серед опитаних наприкінці листопада (26–30 листопада) Зеленському довіряли 49% громадян, тоді як у грудні (1–13 грудня) цей показник зріс до 63%.

Як зазначається в опитування, таким чином, баланс довіри-недовіри становить +29%, що майже відповідає показникам початку жовтня.

Вибори в Україні

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито вже не є демократією через тривалу відсутність виборів, а тему війни, за його словами, використовують як привід не проводити голосування.

У відповідь президент Володимир Зеленський підкреслив, що готовий брати участь у виборах. Він зазначив, що звернувся до США з проханням допомогти із забезпеченням безпеки, за якої виборчий процес можна було б організувати протягом 60–90 днів.

Крім того, Зеленський очікує пропозицій від народних депутатів щодо змін до законодавства, які дозволили б провести вибори в умовах воєнного стану. За його словами, він підтримує ідею голосування, аби не залишати простору для маніпуляцій.

Водночас глава держави наголосив, що проведення виборів можливе лише за умови забезпечення перемир’я на час виборчого процесу.