Не только Зеленский и Залужный: социолог рассказал, кому еще доверяют украинцы

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сейчас имеют самый высокий уровень доверия украинцев и потенциально могут составить конкуренцию действующему главе государства Владимиру Зеленскому в случае президентских выборов.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Я скажу так: Залужный, Зеленский и Буданов. Это три фамилии, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у украинцев. У каждого есть свое восприятие", - рассказал Антипович.
Социолог объяснил, чем именно привлекает общество каждый из них:
"Вот это тройка самых популярных политиков в нынешнее время в Украине", - подытожил социолог.
Напомним, в середине декабря Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в декабре вырос до 61%, тогда как 32% респондентов заявили о недоверии.
Добавим, что в украинском во время полномасштабной войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. Они продолжают занимать первые места в рейтинге наряду с президентом.
Согласно данным опроса Socis, высокий уровень доверия к Залужному составляет 75,7% из опрошенных граждан. Почти не уступает ему глава Буданов, уровень доверия которому составляет 71,5%.
Сам Залужный в комментарии РБК-Украина ранее заявлял, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".