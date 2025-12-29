RU

Не только Зеленский и Залужный: социолог рассказал, кому еще доверяют украинцы

Коллаж РБК-Украина: Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сейчас имеют самый высокий уровень доверия украинцев и потенциально могут составить конкуренцию действующему главе государства Владимиру Зеленскому в случае президентских выборов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Я скажу так: Залужный, Зеленский и Буданов. Это три фамилии, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у украинцев. У каждого есть свое восприятие", - рассказал Антипович.

Социолог объяснил, чем именно привлекает общество каждый из них:

  • Кирилл Буданов воспринимается как некая "интересная загадка", но одновременно - как эффективный силовик. Ведь ГУР выполняет действенные спецоперации.
  • Владимир Зеленский - действующий президент в воюющей стране. По мнению Антиповича, он ассоциируется с возможностью привести Украину к миру или как минимум к соглашению.
  • Валерий Залужный в массовом сознании предстает как образ "отца нации" - человека, который защитил Украину или еще может это сделать.

"Вот это тройка самых популярных политиков в нынешнее время в Украине", - подытожил социолог.

 

Напомним, в середине декабря Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в декабре вырос до 61%, тогда как 32% респондентов заявили о недоверии.

Добавим, что в украинском во время полномасштабной войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. Они продолжают занимать первые места в рейтинге наряду с президентом.

Согласно данным опроса Socis, высокий уровень доверия к Залужному составляет 75,7% из опрошенных граждан. Почти не уступает ему глава Буданов, уровень доверия которому составляет 71,5%.

Сам Залужный в комментарии РБК-Украина ранее заявлял, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".

