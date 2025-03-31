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Залужний зробив заяву про свою участь у виборах

Україна, Понеділок 31 березня 2025 09:23
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Залужний зробив заяву про свою участь у виборах Фото: Валерій Залужний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Участь або неучасть у виборах Валерія Залужного, як і раніше, головний фактор невизначеності. І сам екс-головком не поспішає прояснювати ситуацію в розмовах із численними емісарами з київських політичних кіл.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори, Трамп і перемир'я. Чого бояться і до чого готуються у владі та опозиції".

Відсутність конкретики завжди породжує чутки. У випадку із Залужним одні запевняють, що він точно піде на президентські вибори, інші - що він схиляється до того, щоб піти на вибори Ради на чолі політсили Володимира Зеленського, треті стверджують, що Залужний і зовсім не піде на вибори - якраз через останні рейтинги.

Сам Залужний на прохання РБК-Україна прокоментувати чутки про те, що він може піти на вибори з партією Зеленського, або що він, можливо, вирішив не брати участь у виборах узагалі, відповів так: "Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую".

Відсутність Залужного в публічному полі

Як зазначається в матеріалі, ймовірно, через фізичну відсутність в Україні екс-головком почав дещо випадати із загального порядку денного того, чим живе країна.

На тлі поточної кризи у відносинах зі США і постійних проблем, які створює Україні адміністрація Дональда Трампа, екс-головком - на відміну від Зеленського, який 24/7 перебуває в центрі подій - особливо ніяк себе не проявив.

Наступного дня після скандалу в Овальному кабінеті Залужний запостив фотографію, де вони із Зеленським тиснуть руки, а за кілька днів виступив із промовою про руйнування "старого світового порядку". І на цьому, по суті, все.

Утім, щодо цього є й інша думка. "Ми ж ніколи не обирали президентів раціонально. По суті, зараз не залишилося жодної альтернативи, крім Залужного, влада повністю зачистила поле. А Залужний абсорбує в собі почуття надії, і людям завжди потрібна надія. Як свого часу Ющенко", - міркує один з опозиційних депутатів.

Тим паче, у Залужного є і готова, дуже приваблива для безлічі українців формула, з якою можна йти на будь-які вибори: як би нам не було складно, але вже точно не буде соромно.

У будь-якому разі, ніша військових у політиці все одно не залишиться порожньою. Її може зайняти ще не створена партія Кирила Буданова, потенційний проєкт військових із 3-ї штурмової бригади (на сьогодні - вже корпусу) або з бригади "Азов" на чолі з Денисом Прокопенком. Ніхто з них не заявляв про наміри йти в політику, хоча нинішні опитування дають їм досить непогані шанси, зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, дані опитувань на початку 2025 року демонструють зростання підтримки президента Володимира Зеленського до 60% і вище. Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ вже понад рік був вищий за рейтинг президента. Однак деякі останні рейтинги демонструють, що Зеленський почав випереджати Залужного.

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Валерій Залужний
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