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Навроцький назвав причину яка змусила його відібрати у Зеленського орден Білого Орла

20:10 20.06.2026 Сб
2 хв
Польща нагадала про свої історичні рани XX століття
aimg Сергій Козачук
Навроцький назвав причину яка змусила його відібрати у Зеленського орден Білого Орла Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
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Президента України Володимира Зеленського позбавили найвищої польської державної нагороди через те, що дії українського керівництва перевищили "поріг болю" Варшави.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Деталі рішення

Під час урочистостей до Національного дня Сілезького повстання Кароль Навроцький пояснив мотиви свого кроку.

Він зазначив, що польський народ не потрібно вчити, що таке війна та російська загроза, адже країна тривалий час виборювала свою незалежність.

"Ми горда польська нація, і в нас є больовий поріг, коли йдеться про питання, які стосуються нас та наших союзників. І цей больовий поріг було перевищено, саме тому я позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла", - заявив Навроцький.

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Він додав, що за все XX століття Польща була вільною лише 31 рік, а в інші періоди стримувала тоталітарні режими та радянських колонізаторів.

Реакція у відповідь на рішення Польщі

Нагадаємо, раніше навколо цієї нагороди спалахнув дипломатичний скандал. Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через розбіжності в питаннях історичної пам'яті та УПА.

У відповідь на цей крок український лідер заявив, що нагорода вважалася адресованою всьому українському народові та армії, проте він вирішив повернути її Варшаві. Володимир Зеленський офіційно відправив свій Орден Білого Орла назад до Польщі "Новою поштою".

Крім того, рішення польської сторони викликало реакцію і серед інших українських посадовців. Зокрема, керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав дії Варшави спекуляцією та на знак солідарності відмовився від своєї польської нагороди - Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

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Володимир Зеленський Україна Польща Кароль Навроцький
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