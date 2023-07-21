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Не тільки воєнкомів. На кого ще чекають перевірки через корупцію в ТЦК

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П'ятниця 21 липня 2023 10:42
Не тільки воєнкомів. На кого ще чекають перевірки через корупцію в ТЦК Фото: голова НАЗК Олександр Новіков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАЗК Олександра Новікова в ефірі телемарафону.

"Ми перевірятимемо моніторинг способу життя в першу чергу всього керівного складу. Не тільки перших осіб, а й керівників відділів, секторів і управлінь. Концентруючи увагу в першу чергу на регіональні ТЦК і в другу - на районні", - сказав він.

Новіков додав, що НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб.

Він зауважив, що перелік близьких осіб наведено у законі. У нього, зокрема, входять брати і сестри, батьки і діти, тещі, свекрухи тощо.

Перевірки ТЦК

На початку травня правоохоронці відкрили справу проти начальника Одеського обласного ТЦК за підозрою в продажі "білих квитків". Окрім того, журналісти з'ясували, що дружина "воєнкома" під час війни придбала собі елітний автомобіль, а його родина купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів.

Пізніше Євгена Борисова звільнили з посади.

Після цього в Україні ініціювали перевірки військкоматів, а Сухопутні війська зазначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

У Міноборони повідомили, що НАЗК, ДБР, СБУ та Нацполіція будуть моніторити спосіб життя керівництва ТЦК та відслідковувати можливі порушення чинного законодавства.

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