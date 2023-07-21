ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только военкомов. Кого еще ждут проверки из-за коррупции в ТЦК

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 10:42
Не только военкомов. Кого еще ждут проверки из-за коррупции в ТЦК Фото: глава НАПК Александр Новиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине будут проверять на добропорядочность не только руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова в эфире телемарафона.

"Мы будем проверять мониторинг образа жизни в первую очередь всего руководящего состава. Не только первых лиц, но и руководителей отделов, секторов и управлений. Концентрируя внимание в первую очередь на региональных ТЦК и во вторую - на районных", - сказал он.

Новиков добавил, что НАПК будет проверять, в том числе, наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств всех близких лиц.

Он отметил, что перечень близких лиц приведен в законе. В него, в частности, входят братья и сестры, родители и дети, тещи, свекрови и т.д.

Проверки ТЦК

В начале мая правоохранители открыли дело против начальника Одесского областного ТЦК по подозрению в продаже "белых билетов". Кроме того, журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а его семья купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Позже Евгения Борисова уволили с должности.

После этого в Украине инициировали проверки военкоматов, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

В Минобороны сообщили, что НАПК, ГБР, СБУ и Нацполиция будут мониторить образ жизни руководства ТЦК и отслеживать возможные нарушения действующего законодательства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗК ТЦК
NEWS
ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои
ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста