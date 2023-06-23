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Нульова толерантність до корупції. В ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК

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П'ятниця 23 червня 2023 15:30
Нульова толерантність до корупції. В ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК Фото: в ЗСУ відреагували на скандал з начальником ТЦК (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення начальника Одеського військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

"Нульовий рівень толерантності до корупції був та залишається принциповою позицією у Збройних силах України. Інформація, що шириться у ЗМІ про незаконне збагачення одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, має бути перевірена правоохоронними органами", - пише пресслужба.

В Сухопутних військах закликали дочекатись офіційних висновків правоохоронних органів й оприлюднення усієї інформації.

Скандал з начальником одеського ТЦК

Відзначимо, що правоохоронці нещодавно відкрили кримінальну справу проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, якого підозрюють в продажі "білих квитків" для звільнення від мобілізації. Його відсторонили від виконання службових повноважень.

Також журналісти з'ясували, що дружина військкома під час війни придбала собі елітний автомобіль. Зокрема родина Борисова купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, зі свого боку, заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні.

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