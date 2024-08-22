Не тільки влітку. Інтерсіті між Києвом та Одесою їздитиме на постійній основі

Фото: Інтерсіті між Києвом та Одесою їздитиме на постійній основі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Потяги Інтерсіті+ між Києвом та Одесою тепер будуть курсувати не лише влітку. Вони їздитимуть на постійній основі цілий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме з 7 вересня щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49. Квитки на потяг можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси Інтерсіті+ на маршрут з Києва до Одеси.