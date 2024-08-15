ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УЗ запускає додаткові рейси Інтерсіті між Києвом та Одесою

Четвер 15 серпня 2024 15:22
UA EN RU
УЗ запускає додаткові рейси Інтерсіті між Києвом та Одесою Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

“Укрзалізниця” запускає додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Поїзд №761/762 курсуватиме по окремих датах: зі столиці він вирушатиме о 06:03, а з Одеси — о 14:20.

На маршруті буде використовуватися міжрегіональний двосистемний поїзд “Тарпан” ЕКр1-001, який цього літа святкує 10 років експлуатації та нещодавно пройшов плановий ремонт.

Зміни в УЗ

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський заявив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати базові тарифи до завершення війни. Проте розглядається модель з кількома можливими тарифними змінами.

Крім того, в Україні спостерігається дефіцит квитків на потяги. Особливо це стосується міжнародних рейсів. Влітку УЗ призначила декілька додаткових потягів з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Интерсити Київ Одеса Укрзалізниця
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції