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Для військових створили резерв квитків на потяги: як забронювати

Україна, Неділя 11 серпня 2024 11:19
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Для військових створили резерв квитків на потяги: як забронювати Фото: для військових створили резерв квитків на потяги (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Для українських військових створили резерв квитків на потяги. Їх можна забронювати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Укрзалізниця" створила резерв квитків для військових і постійно додає туди місця. Це було зроблено для того, щоб захисники могли оперативно придбати квитки.

"Вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється", - йдеться у повідомленні.

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Забронювати резервні квитки на поїзди можна за посиланням. Якщо потрібного напрямку немає у переліку, можна звернутися на гарячу лінію 0 800 503 222.

Нагадаємо, в Україні запустили перший в історії дитячий вагон. Він курсуватиме у складі поїзда "Харків - Ясіня". Квитки у дитячий вагон можна придбати у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" запустила додаткові "Інтерсіті" сполученням з Києва до Одеси. Вони будуть курсувати до кінця серпня.

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