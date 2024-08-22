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Не только летом. Интерсити между Киевом и Одессой будет ездить на постоянной основе

Киев, Четверг 22 августа 2024 14:55
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Не только летом. Интерсити между Киевом и Одессой будет ездить на постоянной основе Фото: Интерсити между Киевом и Одессой будет ездить на постоянной основе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой теперь будут курсировать не только летом. Они будут ездить на постоянной основе круглогодично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября каждую среду, каждую пятницу и каждое воскресенье в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, по субботам и по понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, недавно "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы Интерсити+ на маршрут из Киева в Одессу.

Вырастут ли цены на билеты

На днях руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что до завершения войны не планируется повышение базовых тарифов. Однако не исключается ввод модели, предусматривающей несколько тарифных изменений.

Летом наблюдается дефицит билетов на ключевые поезда, особенно в курортных направлениях. Поэтому УЗ назначила дополнительные поезда из Киева во Львов, Одессу и Харьков.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" создала резерв билетов для военных.

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