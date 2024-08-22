Не только летом. Интерсити между Киевом и Одессой будет ездить на постоянной основе

Поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой теперь будут курсировать не только летом. Они будут ездить на постоянной основе круглогодично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября каждую среду, каждую пятницу и каждое воскресенье в 14:56 и прибывать в Одессу в 22:28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, по субботам и по понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, недавно "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы Интерсити+ на маршрут из Киева в Одессу.