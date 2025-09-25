Не тільки Samsung: на які Android-смартфони переходять користувачі Galaxy

Результати опитування

В опитуванні, проведеному серед тисяч користувачів, навіть за наявності варіанта "ніколи не піду від Samsung" багато хто зізнався, що допускає перехід на інші бренди.

Найпопулярнішою альтернативою очікувано виявилися смартфони Google Pixel. Не дивно: саме Google спільно з Samsung впроваджує ключові інновації, наприклад, функцію Circle to Search, яка спочатку з'являється саме на пристроях Galaxy.

Друге місце посіла компанія OnePlus, яка за останні роки помітно зміцнила позиції. Колись конкуренцію на ринку складали LG, HTC та Motorola, але у 2025 році саме OnePlus зайняла їхню нішу та привернула увагу аудиторії. Користувачі з нетерпінням чекають виходу OnePlus 15 і нових можливостей бренду.

Які бренди Android набирають популярності (фото: Android Authority)

Motorola вже давно не лідер у сегменті, але її стійкість викликає повагу. Компанія залишається актуальною завдяки складаним моделям на кшталт Razr Ultra, які знаходять своїх шанувальників і сьогодні.

Схожа історія у Sony: незважаючи на окремі труднощі цього року, смартфони Xperia продовжують утримувати свою аудиторію і залишаються надійною альтернативою іншим брендам.

На окрему увагу заслуговує Nothing - молодий бренд, пов'язаний зі спадщиною OnePlus. Його пристрої, наприклад, Nothing Phone 3, підтверджують, що компанія здатна конкурувати і привертати покупців, які шукають свіжі ідеї.

Проте багато фанатів Samsung залишаються вірними марці і навряд чи змінять її. З огляду на сильні позиції Galaxy в плані апаратних рішень і підтримку програмного забезпечення на рівні з Google, така відданість цілком зрозуміла.