Samsung представила графік оновлення до Android 16: перевірте свій смартфон у списку
Компанія Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для флагманської серії Galaxy S25. До цього прошивка була доступна тільки на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Flip 7 FE, де вона встановлена "з коробки". Тепер же компанія поділилася графіком виходу One UI 8 для інших моделей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Згідно з офіційним анонсом, оновлення отримають смартфони Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, а також "додаткові сумісні моделі". До списку увійшли десятки пристроїв - від останніх флагманів до бюджетних серій:
- Galaxy S25
- Galaxy S24
- Galaxy Fold6 and Galaxy Flip6
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy Fold5 та Galaxy Flip5
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy Fold4 та Galaxy Flip4
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G і Galaxy A17
- Galaxy A07
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G і Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Графік виходу One UI 8 (для Південної Кореї, глобальний реліз відбудеться через кілька днів):
Вересень:
- тільки Galaxy S25
Жовтень:
- Серія Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Серія Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Серія Galaxy Tab S10
- Серія Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy A36
- Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Серія Galaxy S22
- Серія Galaxy Tab S9
- Серія Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy A35
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A25
Листопад:
- Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5
- Серія Galaxy Tab S8
- Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A15
- Galaxy A16
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Серія Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A11
Таким чином, до кінця листопада Android 16 з One UI 8 стане доступним більшості смартфонів і планшетів Samsung по всьому світу.