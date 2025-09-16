ua en ru
Samsung представила графік оновлення до Android 16: перевірте свій смартфон у списку

Вівторок 16 вересня 2025 12:45
Samsung представила графік оновлення до Android 16: перевірте свій смартфон у списку Названо повний список смартфонів Samsung, які отримають Android 16 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Samsung почала поширення стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для флагманської серії Galaxy S25. До цього прошивка була доступна тільки на смартфонах Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Flip 7 FE, де вона встановлена "з коробки". Тепер же компанія поділилася графіком виходу One UI 8 для інших моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Згідно з офіційним анонсом, оновлення отримають смартфони Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S24 FE, а також "додаткові сумісні моделі". До списку увійшли десятки пристроїв - від останніх флагманів до бюджетних серій:

  • Galaxy S25
  • Galaxy S24
  • Galaxy Fold6 and Galaxy Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy Fold5 та Galaxy Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy Fold4 та Galaxy Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G і Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G і Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G

Графік виходу One UI 8 (для Південної Кореї, глобальний реліз відбудеться через кілька днів):

Вересень:

  • тільки Galaxy S25

Жовтень:

  • Серія Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Серія Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Серія Galaxy Tab S10
  • Серія Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy A36
  • Galaxy Z Fold 6 та Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Серія Galaxy S22
  • Серія Galaxy Tab S9
  • Серія Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy A35
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy A53
  • Galaxy A34
  • Galaxy A25

Листопад:

  • Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5
  • Серія Galaxy Tab S8
  • Galaxy Z Fold 4 і Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy A15
  • Galaxy A16
  • Galaxy A24
  • Galaxy A33
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Серія Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A11

Таким чином, до кінця листопада Android 16 з One UI 8 стане доступним більшості смартфонів і планшетів Samsung по всьому світу.

