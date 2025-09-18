Цей новий смартфон Android отримає функцію відео, якої немає навіть у iPhone

iPhone традиційно вважаються одними з найкращих смартфонів для зйомки відео, однак у деяких функціях вони все ще поступаються Android. Йдеться про запис 4K/120fps, мультикамерну зйомку та надстабільний запис. Тепер схоже, що один з Android-брендів може обійти Apple зі ще однією новинкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Що відомо

Виконавчий директор Vivo Хан Боксайо підтвердив на Weibo, що майбутня серія vivo X300 буде підтримувати кіношне портретне відео в 4K/60fps. Він додав, що це стане "першим випадком як для Android, так і для iPhone".

Раніше флагмани Vivo вже порівнювалися з iPhone, включно із серією iPhone 17, підтримуючи портретне відео 4K/30fps з автофокусом. Перехід на 4K/60fps став би значним кроком вперед для Vivo. Наразі ні iPhone, ні смартфони Vivo не підтримують запис портретного або кіновідео в 60fps, навіть за меншої роздільної здатності.

Камера Vivo X300 (фото: Digital Camera World)

Експерти зазначають, що приємно бачити, як Android-бренд випереджає Apple у сфері відеозйомки. При цьому в огляді vivo X200 Ultra автор помітив дивне мерехтіння облич під час портретної зйомки в змішаному освітленні, тому користувачі сподіваються, що в серії X300 цю проблему виправлять.

Це не всі новини про vivo X300. Звичайна модель отримає основну камеру на 200 МП, а Pro-версія - поліпшену 200 МП телекамеру. Крім того, стандартна модель збереже компактний форм-фактор, як у vivo X200 Pro Mini.