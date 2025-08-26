Google змінює правила завантаження додатків на Android: що важливо знати користувачам

Більшість користувачів Android завантажують додатки через Google Play, але частина використовує сторонні джерела. Деякі корисні додатки не потрапляють у Play Store, а зловмисники використовують це для поширення шкідливого ПЗ. Щоб захистити користувачів, Google вводить перевірку розробників, яка ускладнить життя шахраям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Що змінюється для додатків поза Play Store

Google оголосила про введення "вимоги верифікації розробників" для всіх додатків на Android, незалежно від джерела. Компанія перевіряє особистість кожного розробника, навіть якщо його застосунок не в Play Store.

Це додасть "важливий рівень відповідальності" і допоможе захистити користувачів від шкідливого ПЗ і фінансового шахрайства.

Застосунки від неперевірених розробників не зможуть встановлюватися на сертифікованих Android-пристроях, тобто на тих, що поставляються з Play Store і Google Mobile Services (GMS).

Що потрібно розробникам для верифікації

Розробники, які поширюють додатки поза Play Store, повинні підтвердити особистість через нову Android Developer Console - аналог Google Play Console, але зі спрощеною процедурою.

Консоль розробника Android (фото: Android Authority)

Буде потрібно вказати юридичне ім'я, адресу, електронну пошту і телефон. Організації додатково нададуть сайт і номер D-U-N-S. На відміну від Play Store, ця інформація не відображатиметься користувачам.

Сторінка в магазині Google Play, що відображає інформацію про розробника (фото: Android Authority)

Для любителів і студентів-розробників Google створить окремий тип облікового запису зі спрощеною перевіркою і без плати за реєстрацію в 25 доларів. Ті, хто вже користується Google Play Console, зможуть використовувати свої наявні акаунти для реєстрації застосунків, що поширюються поза Play Store.



Android Developer Console (фото: Android Authority)

Коли набудуть чинності нові правила

Покрокове впровадження почнеться з програми раннього доступу в жовтні 2025 року. З березня 2026 року доступ відкриють для всіх розробників, а у вересні 2026 року нові вимоги запрацюють для користувачів у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді. Глобальний запуск планується у 2027 році.

Покрокове впровадження почнеться з програми раннього доступу (фото: Android Authority)

Що це означає для розробників і користувачів

Після введення вимог розробники зможуть поширювати додатки поза Play Store, але будуть більш відповідальні за свої продукти. Деякі розробники, які цінують конфіденційність, можуть бути незадоволені необхідністю надавати особисті дані Google.

Користувачі ж отримають додатковий захист: за даними Google, шкідливих застосунків зі сторонніх джерел у 50 разів більше, ніж із Play Store.

Порівняння з Apple

Нова система верифікації схожа на модель Developer ID і Gatekeeper у macOS, яка вже успішно знижує кількість атак. Навіть невелике зменшення шкідливого ПЗ на Android буде позитивним результатом, хоча питання втрати анонімності розробників залишається дискусійним.