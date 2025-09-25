Не только Samsung: на какие Android-смартфоны переходят пользователи Galaxy

Результаты опроса

В опросе, проведенном среди тысяч пользователей, даже при наличии варианта "никогда не уйду от Samsung" многие признались, что допускают переход на другие бренды.

Наиболее популярной альтернативой ожидаемо оказались смартфоны Google Pixel. Не удивительно: именно Google совместно с Samsung внедряет ключевые инновации, например, функцию Circle to Search, которая сначала появляется именно на устройствах Galaxy.

Второе место заняла компания OnePlus, которая за последние годы заметно укрепила позиции. Когда-то конкуренцию на рынке составляли LG, HTC и Motorola, но в 2025 году именно OnePlus заняла их нишу и привлекла внимание аудитории. Пользователи с нетерпением ждут выхода OnePlus 15 и новых возможностей бренда.

Какие бренды Android набирают популярность (фото: Android Authority)

Motorola уже давно не лидер в сегменте, но ее устойчивость вызывает уважение. Компания остается актуальной благодаря складным моделям вроде Razr Ultra, которые находят своих поклонников и сегодня.

Похожая история у Sony: несмотря на отдельные трудности в этом году, смартфоны Xperia продолжают удерживать свою аудиторию и остаются надежной альтернативой другим брендам.

Отдельного внимания заслуживает Nothing - молодой бренд, связанный с наследием OnePlus. Его устройства, например, Nothing Phone 3, подтверждают, что компания способна конкурировать и привлекать покупателей, ищущих свежие идеи.

Тем не менее многие фанаты Samsung остаются верны марке и вряд ли изменят ей. Учитывая сильные позиции Galaxy в плане аппаратных решений и поддержку программного обеспечения на уровне с Google, такая преданность вполне объяснима.