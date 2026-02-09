ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Не тільки ОСББ: Зеленський пообіцяв енергопідтримку для власників приватних будинків

Київ, Понеділок 09 лютого 2026 20:17
Не тільки ОСББ: Зеленський пообіцяв енергопідтримку для власників приватних будинків Ілюстративне фото: українцям із приватними будинками розширять допомогу на фоні відключень світла (ecoflowukraine.com)
Автор: Іван Носальський

В Україні буде розширено програми енергетичної підтримки для приватних домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Гроші надійдуть за 48 годин: в Україні почалися виплати за програмою "СвітлоДім"

За словами голови держави, він провів нараду з прем'єром Юлією Свириденко, на якій було узгоджено такі кроки:

  • Для ОСББ уряд має зробити суттєво доступнішими закупівлі нового обладнання - генераторів та іншої техніки, необхідної в умовах дефіциту електроенергії.
  • Для приватних будинків буде розширено можливості програми підтримки власників житла для встановлення систем автономного енергоживлення.

Зеленський підкреслив, що всі деталі нових програм посадовці мають представити найближчим часом.

Допомога для ОСББ

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував запуск програми "СвітлоДім", який дасть змогу багатоквартирним будинкам отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного живлення (генераторів, акумуляторів, сонячних панелей).

На першому етапі проєкт охоплює Київ і Київську область. Програма передбачає повністю цифровий формат: заявки подаються через портал "Дія" або сайт програми, а рішення ухвалюється протягом 48 годин без паперової тяганини.

Виділені кошти мають бути використані протягом 45 днів для забезпечення роботи ліфтів, систем водопостачання та опалення під час відключення світла.

Володимир Зеленський ОСМД Виплати Вимкнення світла
