Не тільки ОСББ: Зеленський пообіцяв енергопідтримку для власників приватних будинків

В Україні буде розширено програми енергетичної підтримки для приватних домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами голови держави, він провів нараду з прем'єром Юлією Свириденко, на якій було узгоджено такі кроки:

Допомога для ОСББ

Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував запуск програми "СвітлоДім", який дасть змогу багатоквартирним будинкам отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного живлення (генераторів, акумуляторів, сонячних панелей).

На першому етапі проєкт охоплює Київ і Київську область. Програма передбачає повністю цифровий формат: заявки подаються через портал "Дія" або сайт програми, а рішення ухвалюється протягом 48 годин без паперової тяганини.

Виділені кошти мають бути використані протягом 45 днів для забезпечення роботи ліфтів, систем водопостачання та опалення під час відключення світла.