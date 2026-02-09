Не только ОСМД: Зеленский пообещал энергоподдержку для владельцев частных домов

В Украине будут расширены программы энергетической поддержки для частных домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

Зеленский подчеркнул, что все детали новых программ должностные лица должны представить в ближайшее время.

По словам главы государства, он провел совещание с премьером Юлией Свириденко, на котором были согласованы следующие шаги:

Помощь для ОСМД

Напомним, ранее Кабмин анонсировал запуск программы "СвітлоДім", который позволит многоквартирным домам получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку оборудования для автономного питания (генераторов, аккумуляторов, солнечных панелей).

На первом этапе проект включает Киев и Киевскую область. Программа предусматривает полностью цифровой формат: заявки подаются через портал "Дія" или сайт программы, а решение принимается в течение 48 часов без бумажной волокиты.

Выделенные средства должны быть использованы в течение 45 дней для обеспечения работы лифтов, систем водоснабжения и отопления при отключении света.