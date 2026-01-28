ua en ru
Дадуть до 300 тисяч гривень: ОСББ та кооперативи отримають гроші на генератори

Київська область, Середа 28 січня 2026 21:40
UA EN RU
Автор: Оксана Гапончук

Уряд анонсував програму "СвітлоДім". Багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати до 300 тисяч грн на автономне електроживлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко та віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

За словами уряду, програма дозволяє придбати генератори, акумулятори, інвертори та сонячні панелі для забезпечення роботи ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення в будинках. Вибір техніки та постачальника залишається за мешканцями, а оформлення відбуватиметься онлайн без паперових документів і черг.

На першому етапі "СвітлоДім" поширюється на Київ та Київську область.

На Київщині будинки зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю обладнання для автономного електропостачання. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Використати ці гроші потрібно буде протягом 45 днів після отримання.

Подати заявку можна буде онлайн через сайт svitlodim.gov.ua, а також через Дію.

Для консультацій доступна урядова гаряча лінія 1545.

Уряд наголошує, що програма покликана не лише підтримати будинки під час відключень, а й зміцнити енергетичну стійкість та безпеку мешканців на роки вперед.

Енергетика України під ударом

В Україні наразі складна ситуація з енергетикою. Так, через тривалі відключення електропостачання багато регіонів змушені працювати в режимі економії енергії. В опалювальний сезон це особливо відчутно - системи опалення та водопостачання часто працюють нестабільно.

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.

При цьому міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що 22 січня, став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

Не дивно, що МВС закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

