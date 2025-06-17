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Вперше за 6 років: "Укрзалізниця" підвищує ціни на чай і каву в поїздах

Вівторок 17 червня 2025 16:59
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Вперше за 6 років: "Укрзалізниця" підвищує ціни на чай і каву в поїздах Фото: "Укрзалізниця" підвищує ціни на чай і каву (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 18 червня "Укрзалізниця" вперше з 2018 року підвищує ціни на напої у поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість класичного чаю зросте з 10 до 20 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Що подорожчає

Оновлені ціни стосуватимуться:

  • класичного чаю (до 20 гривень),
  • кави "3 в 1",
  • розчинної кави,
  • газованої та негазованої води.

Чому зростають ціни

Як пояснюють в "Укрзалізниці", підвищення пов'язане зі зростанням вартості сировини, енергоносіїв, логістики та інфляції протягом останніх шести років. Навіть після оновлення вартість чаю залишається нижчою за середньоринкову і дає змогу покрити лише операційні витрати.

Водночас у швидкісних поїздах Інтерсіті+ ціни не зміняться. Також на попередньому рівні залишиться вартість гарячих обідів у межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення.

Асортимент "Укрзалізниці"

Загалом у поїздах "Укрзалізниці" пасажири можуть замовити:

  • 3 види класичного чаю,
  • 3 види авторського чаю,
  • дріп-каву та капсульну каву,
  • снеки та десерти.

У міжнародних поїздах подають десерти, а в дитячих вагонах - меню від Євгена Клопотенка. Також тестують повноцінні ланчі: деруни, плов, картоплю з куркою та сирники.

У компанії наголошують, що попри зміну цін на напої, вартість квитків для соціальних категорій пасажирів залишається сталою з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше РБК-Україна писало, що у застосунку "Укрзалізниці" є функція автоматичного моніторингу й купівлі квитків. Пасажири можуть відстежувати наявність місць за маршрутом або конкретним поїздом, а при появі квитків система автоматично їх викуповує. Опція доступна після авторизації через "Дія.Підпис".

Також ми розповідали, від чого залежить ціна на квитки на поїзд. Так, у компанії розповіли, що ціни на залізничні квитки в Україні регулює держава, а не "Укрзалізниця". Вартість залежить від типу вагона, швидкості поїзда, дня тижня, сезону та комфорту. Навіть у вагонах одного класу ціни можуть різнитися через різний стан і оснащення вагонів.

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