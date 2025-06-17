Вперше за 6 років: "Укрзалізниця" підвищує ціни на чай і каву в поїздах

З 18 червня "Укрзалізниця" вперше з 2018 року підвищує ціни на напої у поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість класичного чаю зросте з 10 до 20 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" .

Що подорожчає

Оновлені ціни стосуватимуться:

класичного чаю (до 20 гривень),

кави "3 в 1",

розчинної кави,

газованої та негазованої води.

Чому зростають ціни

Як пояснюють в "Укрзалізниці", підвищення пов'язане зі зростанням вартості сировини, енергоносіїв, логістики та інфляції протягом останніх шести років. Навіть після оновлення вартість чаю залишається нижчою за середньоринкову і дає змогу покрити лише операційні витрати.

Водночас у швидкісних поїздах Інтерсіті+ ціни не зміняться. Також на попередньому рівні залишиться вартість гарячих обідів у межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення.

Асортимент "Укрзалізниці"

Загалом у поїздах "Укрзалізниці" пасажири можуть замовити:

3 види класичного чаю,

3 види авторського чаю,

дріп-каву та капсульну каву,

снеки та десерти.

У міжнародних поїздах подають десерти, а в дитячих вагонах - меню від Євгена Клопотенка. Також тестують повноцінні ланчі: деруни, плов, картоплю з куркою та сирники.

У компанії наголошують, що попри зміну цін на напої, вартість квитків для соціальних категорій пасажирів залишається сталою з початку повномасштабного вторгнення.