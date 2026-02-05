Росія готує наступ на Костянтинівку за "покровським сценарієм", - ISW

Війська армії РФ намагаються відтворити для наступу на Костянтинівку схему, яку раніше вже успішно застосовували в Покровську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що задумали

За даними ISW, у районі Костянтинівка-Дружківка армія РФ активізувала кампанію повітряного перехоплення, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час Покровська.

Аналітики звернули увагу на повідомлення командира української бригади, що діє на Костянтинівському напрямку.

За його словами, останнім часом російські війська зосереджують зусилля не на безпосередніх штурмах, а на перекритті української логістики. Частково це пов’язано з мінусовими температурами.

Зокрема, росіяни спостерігають за українськими наземними лініями зв’язку, завдають ударів по них і дистанційно мінують маршрути за допомогою FPV-дронів та так званих "сплячих" безпілотників.

Також вони влаштовують дронові засідки та намагаються знищувати українські безпілотні наземні транспортні засоби (БНТ).

Полювання на операторів дронів

Через це українські сили змушені активніше використовувати БНТ для постачання підрозділів у Костянтинівці.

Командир повідомив, що у січні 2026 року використання таких систем зросло вдвічі, а потреба в доступних за ціною БНТ залишається критичною.

Крім того, російські війська надають пріоритет атакам на українських операторів дронів. Для цього вони застосовують керовані авіабомби, безпілотники типу "Молнія" та інші БПЛА з функцією виявлення позицій.

Речник іншої української бригади, яка діє в районі Костянтинівка-Дружківка, ще 8 січня заявляв, що у 2025 році дальність польоту російських безпілотників суттєво зросла, що значно ускладнює доступ українських військ до міста.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відтворити нову схему кампанії, яку Росія успішно застосовувала в Покровську, а потім і в східній Запорізькій області", - пояснили в ISW.

У результаті це дозволило РФ створити проломи в українській системі дронів і просунутися на цих напрямках восени 2025 року.