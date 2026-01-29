Сили оборони зупинили спробу росіян висадитися на острів Круглик на Херсонщині
На Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили спробу ворога висадитися на острів Круглик у Херсонській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
"На Придніпровському напрямку за минулу добу зафіксоване одне бойове зіткнення. Противник намагався висадитись на острів Круглик, штурмувати там наші позиції, проте Сили оборони України знищили ворога", - розповів Волошин.
deepstatemap.live
За його словами, активність росіян на цьому напрямку залишається високою: окупанти за добу завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по Херсону та прилеглих населених пунктах, а також здійснили близько сотні артилерійських обстрілів.
"Ворог проводить локальні штурмові дії на Антонівських мостах та островах Білогрудий і Круглик, які більше нагадують розвідку бойовими групами та перевірку щільності оборони", - додав речник.
Бої у Херсонській області
Нагадаємо, раніше у Силах оборони повідомляли, що російські окупанти частково відійшли з окремих позицій на Олексіївському острові поблизу Олешок на лівобережжі Херсонської області.
Як розповіли у Силах оборони півдня 25 січня, армія РФ проводить розвідку узбережжя Дніпра і проток, завдає ударів по виявлених цілях і населених пунктах на правому березі.