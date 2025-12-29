UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Не тільки молиться за мир: Папа Римський відправив гуманітарну допомогу українцям

Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

До України прибудуть три вантажівки з гуманітарною допомогою, яку надіслав Папа Римський Лев XIV. Йдеться про 100 тисяч порцій супу швидкого приготування для цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

У матеріалі, присвяченому різдвяним гуманітарним ініціативам Святого Престолу, зазначено: допомога призначена для регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій та перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням.

У Ватикані наголошують, що ця ініціатива є частиною ширшої підтримки людей, які страждають від війни та вимушеного переміщення.

Відомо, що перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків. Продукцію надала корейська компанія, що не вперше підтримує гуманітарні проєкти Святого Престолу.

Понтифік вирішив передати цю допомогу Україні, зокрема громадам у зонах активних бойових дій, де люди залишилися без базових умов для життя.

"Папа не лише молиться за мир, але й прагне бути поруч із сім’ями, які страждають", - зазначає Vatican News.

Папа Римський Лев XIV та Україна

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV під час традиційного різдвяного послання 25 грудня попросив миру для жертв усіх воєн і висловив сподівання, що Україна та Росія "знайдуть мужність для прямого діалогу".

Як відомо, Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну, але є труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Однак Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.

РБК-Україна повідомляло, що на початку грудня президент Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Римі. Також була передбачена зустріч з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Святіший Отець прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа Римський Лев XIVГуманітарна допомогаВійна в Україні