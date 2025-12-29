Не тільки молиться за мир: Папа Римський відправив гуманітарну допомогу українцям

У матеріалі, присвяченому різдвяним гуманітарним ініціативам Святого Престолу, зазначено: допомога призначена для регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій та перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням.

У Ватикані наголошують, що ця ініціатива є частиною ширшої підтримки людей, які страждають від війни та вимушеного переміщення.

Відомо, що перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки з супами швидкого приготування різних смаків. Продукцію надала корейська компанія, що не вперше підтримує гуманітарні проєкти Святого Престолу.

Понтифік вирішив передати цю допомогу Україні, зокрема громадам у зонах активних бойових дій, де люди залишилися без базових умов для життя.

"Папа не лише молиться за мир, але й прагне бути поруч із сім’ями, які страждають", - зазначає Vatican News.