Папа Римський у промові на Різдво закликав Україну та РФ "знайти мужність для діалогу"

Папа Римський Лев XIV під час традиційного різдвяного послання 25 грудня попросив миру для жертв усіх воєн і висловив сподівання, що Україна та Росія "знайдуть мужність для прямого діалогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на послання Папи Римського.

Понтифік також висловив надію, що налагодяться відносини між Таїландом і Камбоджею.

Окрім України, він згадав про війни в Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго, М'янмі, на Гаїті та попросив "миру і втіхи для жертв усіх воєн". Також закликав до "справедливості, миру і стабільності" у Лівані, Палестині, Ізраїлі та Сирії.

"Молімося особливо за стражденний український народ: нехай припиниться гуркіт зброї й сторони конфлікту, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть мужність для щирого, прямого і шанобливого діалогу", - сказав Папа Лев XIV.

Папа Римський може відвідати Україну

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Однак Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.

Питання виникло після того, як 9 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Рим.

Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Понтифік прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Також ми повідомляли, що Папа Римський Лев XIV засмучений тим, що Росія відмовилася від припинення вогню в Україні на Різдво та знову закликав до "24 годин миру".

Однак різдвяного перемир'я не було. Росія навпаки завдала руйнівних ударів по Україні, внаслідок яких є загиблі та постраждалі.