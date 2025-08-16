Не тільки квасоля: 8 "здорових" продуктів, які таємно викликають гази

Здуття та гази в кишківнику - звичайна частина травлення, але іноді вони створюють сильний дискомфорт. Часто причиною є абсолютно здорові продукти, які ми їмо щодня.
РБК-Україна розповідає, яка їжа може бути винуватцем і чому.
Хоча реакція організму індивідуальна, деякі продукти відомі своєю здатністю викликати газоутворення через спосіб їх розщеплення у кишківнику.
Класичний приклад. Вони містять рафінозу - складний цукор, для розщеплення якого в людському організмі немає потрібного ферменту. Коли він потрапляє до товстого кишківника, бактерії починають його ферментувати, виробляючи газ.
Це може бути сюрпризом, адже вони дуже корисні. Як і бобові, ці овочі містять рафінозу, що призводить до аналогічного ефекту в процесі травлення.
Якщо у вас непереносимість лактози (а вона є у значної частини дорослих), ваш організм не може належним чином перетравити молочний цукор. Це викликає гази, здуття та діарею.
Вони містять фруктани - розчинну клітковину, яка може викликати сильне газоутворення у чутливих людей, особливо з синдромом подразненого кишківника.
Високий вміст клітковини - це чудово для здоров'я, але її різке збільшення в раціоні може шокувати вашу травну систему, що призведе до газів.
Ще один "здоровий сюрприз". Ці фрукти багаті на фруктозу та сорбіт (тип цукрового спирту), які багато людей погано засвоюють, що і провокує здуття.
Тут все просто: ви буквально п'єте газ (діоксид вуглецю). Частина його виходить через відрижку, але решта потрапляє в травний тракт і викликає здуття.
Жувальні гумки, дієтичні солодощі та напої часто містять цукрові спирти, як-от сорбіт, маніт та ксиліт. Вони погано засвоюються і є "бенкетом" для кишкових бактерій, що виробляють газ.
Не варто повністю відмовлятися від цих продуктів, адже більшість із них дуже корисні. Спробуйте зменшити порції, не їсти кілька "газоутворюючих" продуктів разом і вводьте їжу з високим вмістом клітковини поступово. Прислухайтеся до свого організму, щоб знайти комфортний для вас баланс.
В матеріалі використані такі джерела: WebMD, Healthline, Mayo Clinic.