Не только фасоль: 8 "здоровых" продуктов, которые тайно вызывают газы

Вздутие и газы в кишечнике - обычная часть пищеварения, но иногда они создают сильный дискомфорт. Часто причиной являются абсолютно здоровые продукты, которые мы едим ежедневно.
РБК-Украина рассказывает, какая еда может быть виновником и почему.
Хотя реакция организма индивидуальна, некоторые продукты известны своей способностью вызывать газообразование из-за способа их расщепления в кишечнике.
Классический пример. Они содержат рафинозу - сложный сахар, для расщепления которого в человеческом организме нет нужного фермента. Когда он попадает в толстый кишечник, бактерии начинают его ферментировать, вырабатывая газ.
Это может быть сюрпризом, ведь они очень полезны. Как и бобовые, эти овощи содержат рафинозу, что приводит к аналогичному эффекту в процессе пищеварения.
Если у вас непереносимость лактозы (а она есть у значительной части взрослых), ваш организм не может должным образом переварить молочный сахар. Это вызывает газы, вздутие и диарею.
Они содержат фруктаны - растворимую клетчатку, которая может вызвать сильное газообразование у чувствительных людей, особенно с синдромом раздраженного кишечника.
Высокое содержание клетчатки - это прекрасно для здоровья, но ее резкое увеличение в рационе может шокировать вашу пищеварительную систему, что приведет к газам.
Еще один "здоровый сюрприз". Эти фрукты богаты фруктозой и сорбитом (тип сахарного спирта), которые многие люди плохо усваивают, что и провоцирует вздутие.
Здесь все просто: вы буквально пьете газ (диоксид углерода). Часть его выходит через отрыжку, но остальное попадает в пищеварительный тракт и вызывает вздутие.
Жевательные резинки, диетические сладости и напитки часто содержат сахарные спирты, такие как сорбит, маннит и ксилит. Они плохо усваиваются и являются "пиром" для кишечных бактерий, вырабатывающих газ.
Не стоит полностью отказываться от этих продуктов, ведь большинство из них очень полезны. Попробуйте уменьшить порции, не есть несколько "газообразующих" продуктов вместе и вводите пищу с высоким содержанием клетчатки постепенно. Прислушайтесь к своему организму, чтобы найти комфортный для вас баланс.
Вас может заинтересовать
В материале использованы следующие источники: WebMD, Healthline, Mayo Clinic.