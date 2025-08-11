10 продуктів, які шкодять шлунку та викликають печію: а ви їх їсте?
Вживання деяких продуктів може сприяти підвищенню кислотності шлунку, що призводить до печії та дискомфорту. Варто знати, що їсти з обережністю, щоб уникнути неприємних симптомів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instаgram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.
Симптоми печії
Печія - це відчуття печіння або дискомфорту за грудиною, яке зазвичай виникає через потрапляння шлункової кислоти в стравохід.
Ось основні симптоми печії:
- печіння за грудиною - відчуття жару або печіння, яке часто піднімається від живота до горла
- кислий або гіркий присмак у роті - через підйом кислоти зі шлунка
- відрижка - пов’язана з підвищеним газоутворенням і підйомом шлункового вмісту
- відчуття клубка в горлі або труднощі з ковтанням
- кашель або хрипота - особливо вночі, через подразнення стравоходу
- біль у горлі або охриплість - якщо кислота потрапляє на голосові зв’язки
Які продукти можуть викликати печію
За словами експерта, якщо вам знайоме відчуття "вогню всередині", то перевірте, чи часто вживаєте ці продукти:
- шампанське
- пиво
- помідори (і соуси на їх основі)
- апельсини та цитрусові
- м’ятний чай
- смажене м’ясо
- ковбаса й інша жирна перероблена їжа
- цибуля (особливо сира)
- шоколад
- кава (навіть без кофеїну)
Ці продукти можуть розслабляти нижній стравохідний сфінктер або дратувати слизову шлунка, що й призводить до "пожежі".
Важливо, якщо печія турбує часто, то потрібно звернути увагу на харчування і звернутись до гастроентеролога.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.