10 продуктів, які шкодять шлунку та викликають печію: а ви їх їсте?

Понеділок 11 серпня 2025 09:50
10 продуктів, які шкодять шлунку та викликають печію: а ви їх їсте? Названо продукти, які викликають печію (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Безугла

Вживання деяких продуктів може сприяти підвищенню кислотності шлунку, що призводить до печії та дискомфорту. Варто знати, що їсти з обережністю, щоб уникнути неприємних симптомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instаgram-сторінку дієтолога Ольги Безуглої.

Симптоми печії

Печія - це відчуття печіння або дискомфорту за грудиною, яке зазвичай виникає через потрапляння шлункової кислоти в стравохід.

Ось основні симптоми печії:

  • печіння за грудиною - відчуття жару або печіння, яке часто піднімається від живота до горла
  • кислий або гіркий присмак у роті - через підйом кислоти зі шлунка
  • відрижка - пов’язана з підвищеним газоутворенням і підйомом шлункового вмісту
  • відчуття клубка в горлі або труднощі з ковтанням
  • кашель або хрипота - особливо вночі, через подразнення стравоходу
  • біль у горлі або охриплість - якщо кислота потрапляє на голосові зв’язки

Які продукти можуть викликати печію

За словами експерта, якщо вам знайоме відчуття "вогню всередині", то перевірте, чи часто вживаєте ці продукти:

  • шампанське
  • пиво
  • помідори (і соуси на їх основі)
  • апельсини та цитрусові
  • м’ятний чай
  • смажене м’ясо
  • ковбаса й інша жирна перероблена їжа
  • цибуля (особливо сира)
  • шоколад
  • кава (навіть без кофеїну)

Ці продукти можуть розслабляти нижній стравохідний сфінктер або дратувати слизову шлунка, що й призводить до "пожежі".

Важливо, якщо печія турбує часто, то потрібно звернути увагу на харчування і звернутись до гастроентеролога.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Здорова їжа Печія Шлунок Здоров'я
