Стан погіршиться: гастроентеролог розповів, що ніколи не зробив би при болі у шлунку
Біль у шлунку може виникати після з'їдання шкідливої їжі, або ж бути ознакою проблем зі здоров'ям. Гастроентеролог назвав річ, яку він ніколи не робить при такому симптомі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Що не роблять лікарі
Гастроентеролог Шабнам Саркер із Центру захворювань травної системи Вандербільта в Нешвіллі розповів, що часто може знадобиться багато часу, щоб визначити, що саме визначило біль у шлунку.
Але є одна річ, яку лікарі ніколи не роблять, коли йдеться про будь-який біль у шлунку.
Зокрема, вони не ігнорують біль, особливо якщо він виникає раптово.
Доктор Суніна Нату, провідний астроентеролог з Інституту травлення здоров’я Орландо розповіла, що біль у шлунку може виникати при камені в жовчному міхурі, виразці, хворобі Крона, синдромі подразненого кишечника та апендициті.
Проблеми зі шлунком можуть бути виснажливими та навіть спричинити додаткові проблеми з дефекацією та харчовими звичками.
"Суть у тому, що будь-який біль реальний і його потрібно оцінювати", - сказала Нату.
Але тип болю, який ви відчуваєте, повинен диктувати ваші подальші дії, оскільки деякі симптоми є більш серйозними,.
"Якщо люди відчувають сильний і гострий біль, вони повинні звернутися до відділення невідкладної допомоги. Все тому, що вони можуть потребувати негайного хірургічного втручання", - пояснила лікар.
Які ознаки є критичними
Також важливо серйозно ставитися до будь-якого болю, якщо у вашій родині були випадки раку шлунка, стравоходу або товстої кишки.
Біль у животі, ректальна кровотеча та кров у калі є ознаками захворювання, тому важливо не ігнорувати такі симптоми.
Навіть якщо ви маєте справу з певним дискомфортом у животі протягом тижнів або місяців, це не означає, що потрібно продовжувати його ігнорувати. Лікарі радять вести записи характеристик і асоціацій болю, що може допомогти швидше поставити правильний діагноз.
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