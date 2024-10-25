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Стан погіршиться: гастроентеролог розповів, що ніколи не зробив би при болі у шлунку

П'ятниця 25 жовтня 2024 15:23
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Стан погіршиться: гастроентеролог розповів, що ніколи не зробив би при болі у шлунку Що категорично не можна робити при болі у шлунку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у шлунку може виникати після з'їдання шкідливої їжі, або ж бути ознакою проблем зі здоров'ям. Гастроентеролог назвав річ, яку він ніколи не робить при такому симптомі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що не роблять лікарі

Гастроентеролог Шабнам Саркер із Центру захворювань травної системи Вандербільта в Нешвіллі розповів, що часто може знадобиться багато часу, щоб визначити, що саме визначило біль у шлунку.

Але є одна річ, яку лікарі ніколи не роблять, коли йдеться про будь-який біль у шлунку.

Зокрема, вони не ігнорують біль, особливо якщо він виникає раптово.

Доктор Суніна Нату, провідний астроентеролог з Інституту травлення здоров’я Орландо розповіла, що біль у шлунку може виникати при камені в жовчному міхурі, виразці, хворобі Крона, синдромі подразненого кишечника та апендициті.

Проблеми зі шлунком можуть бути виснажливими та навіть спричинити додаткові проблеми з дефекацією та харчовими звичками.

"Суть у тому, що будь-який біль реальний і його потрібно оцінювати", - сказала Нату.

Але тип болю, який ви відчуваєте, повинен диктувати ваші подальші дії, оскільки деякі симптоми є більш серйозними,.

"Якщо люди відчувають сильний і гострий біль, вони повинні звернутися до відділення невідкладної допомоги. Все тому, що вони можуть потребувати негайного хірургічного втручання", - пояснила лікар.

Які ознаки є критичними

Також важливо серйозно ставитися до будь-якого болю, якщо у вашій родині були випадки раку шлунка, стравоходу або товстої кишки.

Біль у животі, ректальна кровотеча та кров у калі є ознаками захворювання, тому важливо не ігнорувати такі симптоми.

Навіть якщо ви маєте справу з певним дискомфортом у животі протягом тижнів або місяців, це не означає, що потрібно продовжувати його ігнорувати. Лікарі радять вести записи характеристик і асоціацій болю, що може допомогти швидше поставити правильний діагноз.

Раніше ми повідомляли про 7 порад, які допоможуть покращити травлення та уникнути раку.

Також ми писали, які продукти повинні бути у раціоні для уникнення проблем зі шлунком.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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