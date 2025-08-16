Не тільки квасоля: 8 "здорових" продуктів, які таємно викликають гази

Здуття та гази в кишківнику - звичайна частина травлення, але іноді вони створюють сильний дискомфорт. Часто причиною є абсолютно здорові продукти, які ми їмо щодня.

РБК-Україна розповідає, яка їжа може бути винуватцем і чому.

Хоча реакція організму індивідуальна, деякі продукти відомі своєю здатністю викликати газоутворення через спосіб їх розщеплення у кишківнику.

Бобові (квасоля, сочевиця, нут)

Класичний приклад. Вони містять рафінозу - складний цукор, для розщеплення якого в людському організмі немає потрібного ферменту. Коли він потрапляє до товстого кишківника, бактерії починають його ферментувати, виробляючи газ.

Хрестоцвіті овочі (броколі, капуста, цвітна капуста)

Це може бути сюрпризом, адже вони дуже корисні. Як і бобові, ці овочі містять рафінозу, що призводить до аналогічного ефекту в процесі травлення.

Молочні продукти

Якщо у вас непереносимість лактози (а вона є у значної частини дорослих), ваш організм не може належним чином перетравити молочний цукор. Це викликає гази, здуття та діарею.

Цибуля та часник

Вони містять фруктани - розчинну клітковину, яка може викликати сильне газоутворення у чутливих людей, особливо з синдромом подразненого кишківника.

Цільнозернові продукти (пшениця, овес, висівки)

Високий вміст клітковини - це чудово для здоров'я, але її різке збільшення в раціоні може шокувати вашу травну систему, що призведе до газів.

Яблука та груші

Ще один "здоровий сюрприз". Ці фрукти багаті на фруктозу та сорбіт (тип цукрового спирту), які багато людей погано засвоюють, що і провокує здуття.

Газовані напої

Тут все просто: ви буквально п'єте газ (діоксид вуглецю). Частина його виходить через відрижку, але решта потрапляє в травний тракт і викликає здуття.

Продукти "без цукру"

Жувальні гумки, дієтичні солодощі та напої часто містять цукрові спирти, як-от сорбіт, маніт та ксиліт. Вони погано засвоюються і є "бенкетом" для кишкових бактерій, що виробляють газ.

Що робити?

Не варто повністю відмовлятися від цих продуктів, адже більшість із них дуже корисні. Спробуйте зменшити порції, не їсти кілька "газоутворюючих" продуктів разом і вводьте їжу з високим вмістом клітковини поступово. Прислухайтеся до свого організму, щоб знайти комфортний для вас баланс.