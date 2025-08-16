Не только фасоль: 8 "здоровых" продуктов, которые тайно вызывают газы

Вздутие и газы в кишечнике - обычная часть пищеварения, но иногда они создают сильный дискомфорт. Часто причиной являются абсолютно здоровые продукты, которые мы едим ежедневно.

РБК-Украина рассказывает, какая еда может быть виновником и почему.

Хотя реакция организма индивидуальна, некоторые продукты известны своей способностью вызывать газообразование из-за способа их расщепления в кишечнике.

Бобовые (фасоль, чечевица, нут)

Классический пример. Они содержат рафинозу - сложный сахар, для расщепления которого в человеческом организме нет нужного фермента. Когда он попадает в толстый кишечник, бактерии начинают его ферментировать, вырабатывая газ.

Крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста)

Это может быть сюрпризом, ведь они очень полезны. Как и бобовые, эти овощи содержат рафинозу, что приводит к аналогичному эффекту в процессе пищеварения.

Молочные продукты

Если у вас непереносимость лактозы (а она есть у значительной части взрослых), ваш организм не может должным образом переварить молочный сахар. Это вызывает газы, вздутие и диарею.

Лук и чеснок

Они содержат фруктаны - растворимую клетчатку, которая может вызвать сильное газообразование у чувствительных людей, особенно с синдромом раздраженного кишечника.

Цельнозерновые продукты (пшеница, овес, отруби)

Высокое содержание клетчатки - это прекрасно для здоровья, но ее резкое увеличение в рационе может шокировать вашу пищеварительную систему, что приведет к газам.

Яблоки и груши

Еще один "здоровый сюрприз". Эти фрукты богаты фруктозой и сорбитом (тип сахарного спирта), которые многие люди плохо усваивают, что и провоцирует вздутие.

Газированные напитки

Здесь все просто: вы буквально пьете газ (диоксид углерода). Часть его выходит через отрыжку, но остальное попадает в пищеварительный тракт и вызывает вздутие.

Продукты "без сахара"

Жевательные резинки, диетические сладости и напитки часто содержат сахарные спирты, такие как сорбит, маннит и ксилит. Они плохо усваиваются и являются "пиром" для кишечных бактерий, вырабатывающих газ.

Что делать?

Не стоит полностью отказываться от этих продуктов, ведь большинство из них очень полезны. Попробуйте уменьшить порции, не есть несколько "газообразующих" продуктов вместе и вводите пищу с высоким содержанием клетчатки постепенно. Прислушайтесь к своему организму, чтобы найти комфортный для вас баланс.