Не тільки Казань. Ще у низці російських міст закрили аеропорти

У низці міст Росії зранку 5 січня обмежили роботу аеропортів. Причиною цього стала загроза з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У мережі повідомили, що в аеропорту Казані ввели план "Килим". Його оголошують у тому випадку, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.

Раніше росіяни закрили аеропорт у місті Казань. Там теж ввели "тимчасові обмеження польотів цивільних судів".

"Росавіація" заявила, що у Нижньокамську, Іжевську та Пермі обмежили роботу аеропортів для "забезпечення безпеки польотів".

Атака дронів в РФ

Міноборони Росії заявило про масовану атаку дронів в ніч на 5 січня. Москва стверджує, що нібито знищили 61 дрон у п'яти областях, а саме у Ростовській області - 37 безпілотників, Брянській - 20, Воронезькій - два, по одному - у Бєлгородській та Орловській.

У мережі заявили, що вночі дрони атакували Таганрог та Мілерово Ростовської області РФ. Зокрема, йдеться про атаку на аеродром.

Також губернатор Бєлгородської області стверджує, що нібито дрони вдарили по трьох населених пунктах, скидаючи вибухівку.

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